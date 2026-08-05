Водителям Владивостока объяснили, как выехать с платной парковки без нервов

Водителей Владивостока призвали не ломать оборудование муниципальных парковок, если шлагбаум не открывается. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) напомнили, что на закрытых парковках на улицах Корабельная Набережная и Шуйской работает горячая линия. При любых непредвиденных ситуациях нужно звонить операторам, а не решать проблему силой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«В ситуации, когда по каким-то причинам водитель не может выехать или заехать на парковку, мы настоятельно просим не ломать шлагбаум, не поднимать его руками. Водителю необходимо позвонить по телефону горячей линии 8−800−250−8−251 и сообщить операторам о возникшем затруднении», — пояснили в ЦОДД.
Эксперты подчеркивают, что нередко проблемы возникают из-за того, что автомобиль подъехал к шлагбауму слишком быстро или, наоборот, не доехал до специальной разметки. В таких случаях звонок оператору решит вопрос без ущерба для имущества. Если же оборудование всё-таки было повреждено, водитель обязан незамедлительно сообщить о случившемся в Госавтоинспекцию. В ЦОДД напомнили, что за порчу муниципального имущества предусмотрена ответственность.
Ранее центр организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока напомнил водителям о девяти участках, где установлены стационарные камеры, фиксирующие нарушения правил парковки. Комплексы в автоматическом режиме штрафуют за остановку на автобусных остановках и в зонах действия запрещающих знаков 3.27 и 3.28. В ЦОДД подчеркнули, что работа камер направлена на снижение аварийности и ликвидацию запаркованности.