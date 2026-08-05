Водителям Владивостока объяснили, как выехать с платной парковки без нервов

Эксперты подчеркивают, что нередко проблемы возникают из-за того, что автомобиль подъехал к шлагбауму слишком быстро или, наоборот, не доехал до специальной разметки. В таких случаях звонок оператору решит вопрос без ущерба для имущества. Если же оборудование всё-таки было повреждено, водитель обязан незамедлительно сообщить о случившемся в Госавтоинспекцию. В ЦОДД напомнили, что за порчу муниципального имущества предусмотрена ответственность.