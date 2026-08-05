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В Азове дело о неуплате 3,3 млн рублей налога передали в суд

В Азове Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей строительными материалами. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физическим лицом в крупном размере), сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Азове Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей строительными материалами. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физическим лицом в крупном размере), сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый умышленно внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию по НДФЛ за 2024 год, занизив сумму налога к уплате. В результате он уклонился от перечисления в бюджет более 3,3 млн руб.

В целях возмещения ущерба, причиненного государству, суд наложил арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 4,5 млн руб. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.