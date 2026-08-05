24-летний сын волгоградского казачьего атамана Алексей Пополитов погиб на СВО

Алексей был потомственным казаком, сыном окружного атамана, есаула Дмитрия Пополитова. С детства ему прививали любовь к казачьим обычаям и культуре, воспитывали любовь к Родине и готовность встать на ее защиту в трудную минуту. Неслучайно Алексей родился в знаковый для каждого защитника Отечества день — 23 февраля.