Многие начинают утро неправильно: эксперты объяснили, каким должен быть завтрак

«Еще несколько лет назад нам предлагали обезжиренные продукты, затем — безуглеводные диеты, потом в моду вошли гранола, семена чиа, авокадо, а теперь практически в каждый продукт добавляют слово “протеиновый”. На самом деле универсального завтрака не существует. В разных странах утро начинают по-разному: англичане едят яйца с беконом, турки — менемен, сыр и овощи, японцы — рис с рыбой, а в России традиционно готовили кашу с маслом. Главное — не заменять полноценный завтрак одной чашкой кофе», — отмечает эксперт.