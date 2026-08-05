Многие начинают утро неправильно: эксперты объяснили, каким должен быть завтрак

Чашка кофе на бегу, сладкие хлопья или вовсе отказ от еды до обеда — так начинается утро у многих людей. Между тем именно первый прием пищи помогает восполнить запас энергии после сна, поддерживать работоспособность и избежать переедания в течение дня. О том, почему не стоит слепо следовать модным тенденциям и каким должен быть действительно полезный завтрак, ИА IrkutskMedia рассказали эксперты.
Представление об «идеальном завтраке» постоянно меняется под влиянием рекламы и пищевых трендов, считает маркетолог-практик и предприниматель Анастасия Вовк.
«Еще несколько лет назад нам предлагали обезжиренные продукты, затем — безуглеводные диеты, потом в моду вошли гранола, семена чиа, авокадо, а теперь практически в каждый продукт добавляют слово “протеиновый”. На самом деле универсального завтрака не существует. В разных странах утро начинают по-разному: англичане едят яйца с беконом, турки — менемен, сыр и овощи, японцы — рис с рыбой, а в России традиционно готовили кашу с маслом. Главное — не заменять полноценный завтрак одной чашкой кофе», — отмечает эксперт.
По ее словам, выбирать продукты стоит не по громким обещаниям на упаковке, а по собственным потребностям.
«Я всегда задаю завтраку три вопроса: вкусно ли мне, насыщусь ли я и хватит ли этой еды, чтобы чувствовать себя бодро до следующего приема пищи. Если ответ положительный, значит, такой завтрак подходит именно вам. Не стоит гнаться за модой — лучше ориентироваться на свое здоровье, образ жизни и уровень физической активности», — добавила Анастасия Вовк.
Основатель wellness-бренда Flavor Splash Алексей Бугаев обращает внимание на другую распространенную ошибку — стремление сделать завтрак «правильным» за счет продуктов с маркетинговыми пометками.
«Многие считают, что полезный завтрак обязательно должен состоять из фитнес-хлопьев, гранолы, готовых мюсли или фруктовых йогуртов. Однако такие продукты нередко содержат большое количество добавленного сахара. Гораздо важнее, чтобы утренний прием пищи включал источник белка, сложные углеводы, клетчатку и достаточное количество жидкости — именно такое сочетание помогает надолго сохранить чувство сытости», — рассказал эксперт.
Он также советует обращать внимание не только на еду, но и на напитки.
«Сладкий кофе с сиропом, пакетированные соки или газированные напитки могут содержать не меньше калорий, чем сам завтрак. Лучше постепенно формировать полезные привычки: начинать утро со стакана воды, следить за питьевым режимом и не стремиться изменить рацион за один день. Именно небольшие, но регулярные изменения дают самый заметный результат», — заключил Алексей Бугаев.