Трамваи остановятся сегодня на сутки во Владивостоке

Напоминаем, что также временно изменён маршрут автобусов № 46 и 66 из-за ремонта теплотрассы на улице Невельского. Рабочим пришлось полностью перекрыть проезд в районе школы № 80. Из-за раскопок стал невозможен вход в небольшой продуктовый магазин возле школы, так как траншея проходит вдоль постройки. Однако на входе висит объявление о незаконности этой постройки, поэтому о проблеме бизнеса никто не позаботился.