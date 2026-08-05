Трамваи остановятся сегодня на сутки во Владивостоке

На улице Борисенко ремонтируют теплотрассу, один из участков которой пересекается с трамвайными путями. В связи с этим пути перекроют с 22:00 5 августа до 06:00 7 августа.
Альтернатива трамвайному маршруту № 6 «Сахалинская — Минный городок» только одна — автобус № 64, который полностью дублирует путь «шестёрки». Для тех, кто совершает пересадки на площади Луговой, вариантов больше: со стороны Сахалинской можно добраться до площади на автобусах №№ 31, 31к, 39 и 72.
Это последний крупный участок теплотрассы в данном микрорайоне, который необходимо отремонтировать. Администрация Владивостока тщательно контролирует процесс, и пока отставаний нет.
Напоминаем, что также временно изменён маршрут автобусов № 46 и 66 из-за ремонта теплотрассы на улице Невельского. Рабочим пришлось полностью перекрыть проезд в районе школы № 80. Из-за раскопок стал невозможен вход в небольшой продуктовый магазин возле школы, так как траншея проходит вдоль постройки. Однако на входе висит объявление о незаконности этой постройки, поэтому о проблеме бизнеса никто не позаботился.