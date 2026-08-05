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Начался ремонт дорог в Первом микрорайоне Хабаровска

Так, по поручению мэра города Сергея Кравчука дорожники засыпали ямы на улице Космической временными материалами. Это было сделано для того, чтобы обеспечить более-менее нормальный проезд по этой улице до начала ее капитального ремонта, который должен начаться в середине августа. Кроме того, стартовал капитальный ремонт проезда, ведущего от улиц Юности и Калараша к стадиону «Юность», бассейну.

Так, по поручению мэра города Сергея Кравчука дорожники засыпали ямы на улице Космической временными материалами. Это было сделано для того, чтобы обеспечить более-менее нормальный проезд по этой улице до начала ее капитального ремонта, который должен начаться в середине августа. Кроме того, стартовал капитальный ремонт проезда, ведущего от улиц Юности и Калараша к стадиону «Юность», бассейну «Дельфин» и спортивной школе «Феникс». Там рабочие сейчас снимают разбитый асфальт, меняют бордюры и готовят дорожное основание под будущую укладку нового асфальта.