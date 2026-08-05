Суд Приморья вернул муниципалитету земли лагеря «Космос» на полуострове Де-Фриз

В дальнейшем эти участки неоднократно перепродавались и меняли своих владельцев, в итоге оказавшись в собственности трех граждан. Прокурор Надеждинского района обратился в суд с иском о признании сделок недействительными, истребовании имущества из чужого незаконного владения и возврате его в собственность муниципалитета. В ноябре 2024 года Надеждинский районный суд отказал в удовлетворении требований. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений. Однако прокуратура не согласилась и обжаловала его в кассационном порядке.