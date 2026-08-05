Число хищений через банкоматы за год выросло в 76 раз

По сравнению с первым кварталом, количество таких инцидентов увеличилось в 2,2 раза, а в годовом сравнении — в 76 раз. Центробанк отмечает, что за второй квартал сумма хищений составила 252,3 миллиона рублей, тогда как за первый квартал этот показатель был равен 214,4 миллиона рублей. В прошлом году среднеквартальные хищения составляли около 99 миллионов рублей.