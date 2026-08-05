Число хищений через банкоматы за год выросло в 76 раз

Во данным Центробанка РФ, во втором квартале текущего года значительно возросло количество мошеннических операций через банкоматы. Жертвы, поддавшись на уловки злоумышленников, вносили наличные средства на счета, указанные аферистами. Этот показатель превысил общее количество подобных случаев за весь 2025 год, передаёт «Российская газета».
По сравнению с первым кварталом, количество таких инцидентов увеличилось в 2,2 раза, а в годовом сравнении — в 76 раз. Центробанк отмечает, что за второй квартал сумма хищений составила 252,3 миллиона рублей, тогда как за первый квартал этот показатель был равен 214,4 миллиона рублей. В прошлом году среднеквартальные хищения составляли около 99 миллионов рублей.
В ЦБ РФ классифицируют эти операции как транзакции, осуществлённые без согласия клиента. В отличие от случаев снятия денег, где клиент самостоятельно вводит ПИН-код, в данном случае жертвы повторно вносят наличные на счета, указанные мошенниками. Иногда злоумышленники просто просят перевести уже имеющиеся у человека деньги на их счёт.
Как ранее сообщил сайт pravda-nn.ru, более 43 млн рублей украли у нижегородцев аферисты на прошлой неделе.