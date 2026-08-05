Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае для бойцов СВО сплели гигантскую маскировочную сеть

Земляков поддержали волонтеры Пермского округа.

Источник: Комсомольская правда

Землякам из Прикамья на передовую отправят огромную маскировочную сеть. Ее сплели мастерицы села Рябки из Пермского округа.

О трудовом подвиге волонтеров сообщили окружные власти. Площадь маскировочной сети составила 126 кв. метров, размер — 9 на 14 метров. Это 389-е по счету изделие местных мастериц. Трудно представить, какой станет юбилейная сеть в их исполнении.

«Плетение сети — процесс монотонный, но женщины поддерживают друг друга. Самое главное, они вкладывают в свою работу материнскую молитву о бойцах», — рассказали в администрации округа.

В Пермском округе с декабря 2022 года работает еще один швейный батальон «НИТь с любовью». В Нижних Муллах его возглавляет Надежда Баженова. Под ее началом трудятся около 60 мастериц. Вместе они шьют для отправки в зону СВО необходимые вещи, включая одежду, повязки и постельное белье.

В работе у мастериц находятся несколько изделий — противотепловизорные одеяла, костюмы «Лешего» и рюкзаки для минометов. В швейбате нет готовых выкроек, их разрабатывают сами волонтеры.

Всего в ассортименте тружениц из Нижних Муллов находится около 40 видов продукции. Совсем недавно они сшили из старого парашюта легкие носилки весом в 200 граммов.