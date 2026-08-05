В Пермском крае для бойцов СВО сплели гигантскую маскировочную сеть

В Пермском округе с декабря 2022 года работает еще один швейный батальон «НИТь с любовью». В Нижних Муллах его возглавляет Надежда Баженова. Под ее началом трудятся около 60 мастериц. Вместе они шьют для отправки в зону СВО необходимые вещи, включая одежду, повязки и постельное белье.