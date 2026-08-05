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Ковровая фабрика из Тюменской области получила Национальную премию РФ

Предприятие удостоилось награды в области народных художественных промыслов.

«Сибирская ковровая фабрика» из Тюменской области получила Национальную премию РФ в области народных художественных промыслов, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Поддержка предприятий — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фабрика прошла федеральный этап отбора и вошла в число трех лучших предприятий народных художественных промыслов страны. Отметим, что премия нацелена на выявление лучших практик сохранения и развития народных художественных промыслов России.

Ранее команда предприятия также прошла отбор в проект «Новый национальный бренд» от Агентства стратегических инициатив. В нем представители креативных индустрий, участники конкурса #ЗнайНаших будут разрабатывать бренд страны, с которым Россию будут ассоциировать на глобальном рынке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.