«Сибирская ковровая фабрика» из Тюменской области получила Национальную премию РФ в области народных художественных промыслов, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Поддержка предприятий — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Фабрика прошла федеральный этап отбора и вошла в число трех лучших предприятий народных художественных промыслов страны. Отметим, что премия нацелена на выявление лучших практик сохранения и развития народных художественных промыслов России.
Ранее команда предприятия также прошла отбор в проект «Новый национальный бренд» от Агентства стратегических инициатив. В нем представители креативных индустрий, участники конкурса #ЗнайНаших будут разрабатывать бренд страны, с которым Россию будут ассоциировать на глобальном рынке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.