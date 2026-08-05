Ковровая фабрика из Тюменской области получила Национальную премию РФ

Ранее команда предприятия также прошла отбор в проект «Новый национальный бренд» от Агентства стратегических инициатив. В нем представители креативных индустрий, участники конкурса #ЗнайНаших будут разрабатывать бренд страны, с которым Россию будут ассоциировать на глобальном рынке.