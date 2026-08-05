В Воскресенском округе завершен ремонт участка дороги Воскресенское — Русениха — Будилиха

«Дорога Воскресенское — Русениха — Будилиха имеет важное значение для жителей сразу нескольких деревень. Мы поэтапно приводим трассу в порядок, и завершение ремонта еще одного участка — результат этой системной работы. Оставшийся отрезок от Русенихи до Будилихи уже включен в предварительные планы по нацпроекту», — сообщил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог ГКУ НО «ГУАД» Михаил Торопов.