Ученые предложили вдвое сократить население Земли. Они объяснили идею

Международная группа ученых предложила сократить население Земли вдвое — до 4 млрд человек, сообщает Daily Mail. В научной работе, опубликованной в Sustainable Development, говорится, что такая мера поможет обеспечить достаточное количество ресурсов для всех.
За последние 100 лет, согласно публикации, население планеты выросло с менее чем 2 млрд до 8,3 млрд человек. По словам исследователей, Земля не сможет долго выдерживать такой стремительный рост.
Акцент делается именно на постепенном снижении. Большую часть изменений, по мнению специалистов, можно добиться, предоставив женщинам в странах с низким уровнем дохода услуги по планированию семьи. Специалисты считают, что право женщины выбирать, сколько детей они хотят иметь, приведет к снижению рождаемости до уровня, близкого к уровню воспроизводства населения, или ниже него.
«Среди преимуществ — восстановление среды обитания и сохранение диких видов, сокращение выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, уменьшение конфликтов из-за ресурсов и сокращение глобальной бедности», — говорится в исследовании.
Исследователи утверждают, что совокупное воздействие человека на планету равно индивидуальному вкладу каждого человека, умноженному на количество людей на Земле. По этой причине глобальный рост населения ставит перед миром неразрешимую проблему. Усугубляется ситуация тем, что, согласно прогнозам, численность населения планеты в будущем будет только расти — к 2100 году оно может достичь 11,4 млрд человек.
За последние 50 лет выбросы CO2 увеличились более чем вдвое, биоразнообразие мира сократилось более чем вдвое, а потребление энергии утроилось. Добыча полезных ископаемых и использование пестицидов в глобальном масштабе также увеличились более чем в четыре раза.
Население Земли стареет.
Ранее стало известно, что почти четверть населения России составляют граждане старше 65 лет. При этом возраст жителей страны продолжает расти. Отмечается, что тренд на старение населения наблюдается не только в России, но и во всем мире.
Средний возраст населения Европы по состоянию на 1 января 2025 года достиг 44,9 года. В целом по Евросоюзу медианный возраст вырос более чем на два года за десять лет — в 2015 году показатель составлял 42,8 года. Рост зафиксировали во всех странах ЕС, кроме Германии и Мальты (там показатели снизились на 0,4 года). Наиболее заметное старение населения зафиксировали в Словакии и на Кипре (средний возраст увеличился на четыре года). Далее следуют Италия (+3,9), Греция и Польша (по +3,8), а также Португалия (+3,7).
В Японии старение является одной из причин сокращения численности населения. В 2025 году общая численность составила 123 млн человек, это на 3,09 млн меньше по сравнению с показателем 2020 года. Так как уровень рождаемости тоже падает, министерство прогнозирует сохранение подобной тенденции.
Читайте РБК Life в «Максе».