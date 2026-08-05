Ученые предложили вдвое сократить население Земли. Они объяснили идею

Средний возраст населения Европы по состоянию на 1 января 2025 года достиг 44,9 года. В целом по Евросоюзу медианный возраст вырос более чем на два года за десять лет — в 2015 году показатель составлял 42,8 года. Рост зафиксировали во всех странах ЕС, кроме Германии и Мальты (там показатели снизились на 0,4 года). Наиболее заметное старение населения зафиксировали в Словакии и на Кипре (средний возраст увеличился на четыре года). Далее следуют Италия (+3,9), Греция и Польша (по +3,8), а также Португалия (+3,7).