Нижегородский поставщик электроэнергии расторгает договор с УК-должником

Гарантирующий поставщик электроэнергии объявил о расторжении в одностороннем порядке договора энергоснабжения с ООО «Анико». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Причиной стали неоднократные нарушения обязательств по оплате ресурса. Речь идёт о жилых домах в Нижнем Новгороде: на улице Карла Маркса, 47, и на улице Академика Сахарова, 115/2.
Начиная с 1 сентября 2026 года собственники помещений в этих многоквартирных домах будут рассчитываться за электроснабжение напрямую с «ТНС энерго НН». Для всех владельцев автоматически откроют лицевые счета — оформлять письменные договоры не потребуется.
Компания напоминает новым клиентам о необходимости ежемесячно передавать показания счётчиков до 25 числа. Для этого доступны электронные каналы: сайт nn.tns‑e.ru, а также личный кабинет и мобильное приложение «ТНС энерго».
Если у жителей возникнут вопросы, они могут обратиться за разъяснениями в Центр обслуживания клиентов (Нижний Новгород, ул. Щербакова, 6) либо воспользоваться дистанционными сервисами: формой обратной связи «Помощь»/ «Написать обращение как частный клиент» на сайте компании либо страницей «Обращение в компанию» в личном кабинете и приложении.