Нижегородский поставщик электроэнергии расторгает договор с УК-должником

Если у жителей возникнут вопросы, они могут обратиться за разъяснениями в Центр обслуживания клиентов (Нижний Новгород, ул. Щербакова, 6) либо воспользоваться дистанционными сервисами: формой обратной связи «Помощь»/ «Написать обращение как частный клиент» на сайте компании либо страницей «Обращение в компанию» в личном кабинете и приложении.