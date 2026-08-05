В поселке Богородское Кировской области обновили общественное пространство

Территорию памятника воинам-освободителям в поселке городского типа Богородское Кировской области благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Богородского муниципального округа.
Специалисты выложили тротуарную плитку на общей площади 70 кв. м, установили декоративное ограждение и провели новую систему наружного освещения у памятника. Также там смонтировали удобные лавочки.
Отметим, что ранее в поселке на улице Учительской вблизи с пересечением с улицей 1 Мая обустроили пешеходный переход. Там установили искусственную неровность, мигающий светофор, недостающие дорожные знаки и дополнительные ограждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.