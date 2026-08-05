Около 16 тысяч жителей Красноярского края нашли работу с начала года

Служба занятости Красноярского края с начала года помогла найти работу 16 тыс. жителям, что отвечает задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в агентстве труда и занятости населения региона.
Чаще всего люди выбирают профессии в обрабатывающем производстве, образовании, сельском и лесном хозяйстве, здравоохранении, логистике, строительстве и добыче полезных ископаемых. Рабочие специальности востребованы у 55% соискателей, квалифицированные специалисты — у 45%. Всего в банке вакансий службы занятости доступно более 33 тыс. предложений о постоянной работе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.