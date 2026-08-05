В Ульяновскую область поступило оборудование для тушения лесных пожаров

«Специализированное снаряжение и техника повысят мобильность и безопасность работы лесных огнеборцев при тушении возгораний в труднодоступной местности. Среди нового оборудования — прожекторы для работы в темное время суток, индивидуальные тактические рюкзаки, групповые комплекты для оказания первой помощи, спальные мешки, термоизоляционные коврики и палатки для защиты от непогоды, комплекты средств индивидуальной защиты: огнестойкая одежда, ботинки, каски, очки, перчатки, универсальные накидки, средства защиты органов дыхания и многое другое», — рассказал заместитель председателя правительства — министр природных ресурсов и экологии области Виталий Зайцев.