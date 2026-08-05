В Ульяновскую область поступило оборудование для тушения лесных пожаров

Новое оборудование поступило в лесопожарные формирования Ульяновской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
«Специализированное снаряжение и техника повысят мобильность и безопасность работы лесных огнеборцев при тушении возгораний в труднодоступной местности. Среди нового оборудования — прожекторы для работы в темное время суток, индивидуальные тактические рюкзаки, групповые комплекты для оказания первой помощи, спальные мешки, термоизоляционные коврики и палатки для защиты от непогоды, комплекты средств индивидуальной защиты: огнестойкая одежда, ботинки, каски, очки, перчатки, универсальные накидки, средства защиты органов дыхания и многое другое», — рассказал заместитель председателя правительства — министр природных ресурсов и экологии области Виталий Зайцев.
Кроме того, ожидается поставка 20 новых камер автоматизированного наблюдения за лесными пожарами. Они позволят оперативно обнаруживать возгорания на ранних стадиях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.