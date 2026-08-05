В Ростове задержали подозреваемого, по вине которого загорелись авто и АЗС

Как сообщили в донской полиции, сейчас он уже задержан. Кадры с задержанием опубликовали в пресс-службе ведомства. Со слов жителя Милетополя, он приехал в донскую столицу купить бензин, чтобы затем его перепродать в Мелитополе. Но на заправке у него вспыхнула машина.