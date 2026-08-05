В Ростове планируют ввести регистрацию аренды самокатов через Госуслуги

Напомним, в Ростове возросло количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В 2025 году зафиксировали 47 подобных случаев, пострадали 50 человек, два человека погибли. За пять месяцев 2026 года произошли 12 ДТП, рост по сравнению таким же периодом прошлого года составил более чем 30%.