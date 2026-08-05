Первый тоннелепроходческий щит преодолел уже 200 метров в Нижнем Новгороде

Комплекс задействован на участке от станции «Горьковская» до станции «Площадь Свободы»: общая протяжённость трассы составляет 729 метров, для её обустройства предстоит смонтировать 485 колец железобетонной высокоточной обделки. На отметке в 100 метров щит прошёл плановое техническое обслуживание и дооснастку.