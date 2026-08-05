Первый тоннелепроходческий щит преодолел уже 200 метров в Нижнем Новгороде

Тоннелепроходческий щит «Евдокия» успешно миновал исторический квартал на улице Горького — пройдено свыше 200 метров тоннеля. Об этом проинформировали в соцсетях проекта «Метро НН».
Комплекс задействован на участке от станции «Горьковская» до станции «Площадь Свободы»: общая протяжённость трассы составляет 729 метров, для её обустройства предстоит смонтировать 485 колец железобетонной высокоточной обделки. На отметке в 100 метров щит прошёл плановое техническое обслуживание и дооснастку.
Особое внимание строители уделили сохранности объекта культурного наследия — дома с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX — начала XX веков. До старта проходки здание укрепили, а в ходе работ щит аккуратно обошёл его.
На текущий момент смонтировано 140 колец обделки, работы идут в соответствии с утверждённым графиком.
Ранее второй тоннелепроходческий щит запустили в Нижнем Новгороде.