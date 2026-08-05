В Красноярске иномарка сбила семилетнего мальчика во дворе многоэтажки

5 августа в Госавтоинспекции рассказали, что все произошло на улице Елены Стасовой. 63-летняя женщина за рулем Honda ехала по внутридворовой территории, когда из-за припаркованных машин на проезжую часть внезапно выбежал семилетний мальчик. Женщина не успела вовремя среагировать и сбила его.