Участники ВЭФ-2026 встретятся с легендами футбольного клуба «Спартак»

— Спортивная программа является одной из ярких страниц Восточного экономического форума. Спорт — это умение работать на индивидуальный результат и становиться командным игроком, уважение к себе и противнику, умение добиваться победы. Спорт связан и с патриотическим воспитанием. В очередной раз интерактивный военно-спортивный городок на «Улице Дальнего Востока» разворачивает созданный по поручению президента России центр «ВОИН». С каждым сильным человеком становится сильнее и наша страна, — подчеркнул полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.