Участники ВЭФ-2026 встретятся с легендами футбольного клуба «Спартак»

Определены мероприятия Спортивных игр XI Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Помимо активностей, ставших уже традиционными для ВЭФ, организаторы подготовили много новых событий. Так, в программу вошли турниры международного уровня, встречи со звездами футбола, массовый забег и уникальный заплыв по обе стороны Амура, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Десятый год подряд начало спортивной программе форума положит пятикилометровый забег на острове Русский. Участники стартуют 2 сентября в 06:00 от океанариума.
Неизменным остается и одно из самых масштабных событий — Парад парусов, который в этом году отметит свой юбилей. Перед гостями развернется уникальная картина: более тысячи российских и иностранных яхтсменов и моряков, на судах они выйдут в акваторию Амурского залива. В рамках этой активности запланированы показы учебных парусников «Надежда» и «Паллада», международная регата, детско-юношеские соревнования и гонки килевых яхт.
Одним из самых зрелищных событий на выставке «Улица Дальнего Востока» вновь станет Международный кубок по мас-рестлингу.
— Спортивная программа является одной из ярких страниц Восточного экономического форума. Спорт — это умение работать на индивидуальный результат и становиться командным игроком, уважение к себе и противнику, умение добиваться победы. Спорт связан и с патриотическим воспитанием. В очередной раз интерактивный военно-спортивный городок на «Улице Дальнего Востока» разворачивает созданный по поручению президента России центр «ВОИН». С каждым сильным человеком становится сильнее и наша страна, — подчеркнул полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В 2026 году организаторы подготовили и множество новинок для гостей и участников форума. Впервые в рамках ВЭФ состоится встреча со звездами футбола: мастер-классы и автограф-сессии для преданных фанатов всех возрастов 28 августа проведут игроки московского «Спартака» — Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов.
Другим знаковым событием этого года станет международный турнир по прибрежной гребле, которую впервые представят на Олимпиаде-2028 в качестве самостоятельного вида спорта. Новшеством в программе оказался и однодневный массовый ультрамарафонский заплыв в России и Азии, протяженность которого составит 68 километров по реке Амур.
Для участников форума подготовлена особая программа: они смогут сразиться за Кубок Росконгресса по шахматам, посетить выставки, лекции и сеанс одновременной игры вслепую с одним из ведущих российских гроссмейстеров. Представители бизнеса и органов власти проведут турнир по настольному теннису «Вечерняя лига».
Напомним, что XI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Масштабное событие вновь развернется на площадке кампуса ДВФУ. Концепция ВЭФ-2026 построена вокруг ключевой темы «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — фонд Росконгресс при поддержке правительства России.