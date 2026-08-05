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Екатерина Сорокина из Прикамья стала шестой на чемпионате Европы в Париже

Результат стал лучшим среди всех российских спортсменок на этих соревнованиях.

Пловчиха из Краснокамска Екатерина Сорокина заняла 6 место на Чемпионате Европы в Париже, сообщили в администрации Краснокамского округа Пермского края.

На дистанции 10 км в открытой воде она финишировала на шестой позиции, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 15,6 секунды. От победительницы Екатерину отделили всего 25,7 секунды. Этот результат стал лучшим среди всех российских спортсменок на этих соревнованиях.

«Поздравляем Екатерину и тренера Лидию Владимировну с успешным выступлением!» — написали в администрации.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что легкоатлет Владимир Никитин сстал 36-кратным чемпионом. Дистанцию в 10 000 метров спортсмен преодолел за 28:26:65. Подробности — в материале.