Екатерина Сорокина из Прикамья стала шестой на чемпионате Европы в Париже

На дистанции 10 км в открытой воде она финишировала на шестой позиции, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 15,6 секунды. От победительницы Екатерину отделили всего 25,7 секунды. Этот результат стал лучшим среди всех российских спортсменок на этих соревнованиях.