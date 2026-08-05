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В Красноярске ищут самокатчика, который сбил пенсионера (видео)

СК возбудили уголовное дело по факту травмирования пенсионера в результате наезда электросамоката в Железнодорожном районе Красноярска.

СК возбудил уголовное дело по факту травмирования пенсионера в результате наезда электросамоката в Железнодорожном районе Красноярска.

Все случилось 30 июля на тротуаре у перекрестка улиц Копылова и Пушкина. Как сообщается в соцсетях, молодой водитель арендного самоката наехал на пожилого пешехода. В результате оба упали, после чего виновник уехал с места ДТП.

Спустя некоторое время пострадавший почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). В настоящее время устанавливается личность и местонахождение мужчины, управлявшего самокатом. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СК.

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