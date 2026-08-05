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«Набор первых» передали в музей Красноярска

Экземпляр городского подарка для новорожденных «Набор первых» передали в Красноярский краевой краеведческий музей.

Экземпляр городского подарка для новорожденных «Набор первых» передали в Красноярский краевой краеведческий музей. Об этом сообщили в мэрии.

Экземпляр подарка от главы города передала Красноярскому краеведческому музею руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова. В музейные фонды поступили рюкзак, фоторамка, слюнявчик, силиконовая бутылочка, полотенце, плед и одежда для малыша. Все предметы будут хранить отдельно и периодически показывать на выставках.

«Музей сохранит память о наборе и о событии, которое стало частью истории города. Очень хороший подарок, мы рады также получить его в числе первых», — отмечают сотрудники музея.

Традиция вручать «Набор первых» появилась 1 июня по инициативе главы Красноярска Сергея Верещагина. Комплект получают мамы новорожденных с постоянной или временной регистрацией в городе. С начала акции в красноярских роддомах выдали почти 2,5 тысячи наборов.