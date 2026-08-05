«Набор первых» передали в музей Красноярска

Экземпляр подарка от главы города передала Красноярскому краеведческому музею руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова. В музейные фонды поступили рюкзак, фоторамка, слюнявчик, силиконовая бутылочка, полотенце, плед и одежда для малыша. Все предметы будут хранить отдельно и периодически показывать на выставках.