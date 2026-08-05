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74 мигранта задержали ФСБ и МВД на полях под Волгоградом

Семерых из них привлекли к административной ответственности, двоих выдворят из России.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный рейд в поисках нелегальных мигрантов устроили на волгоградских полях сотрудники ФСБ, МВД и ФССП при силовой поддержке Росгвардии. Проверили и склады поселка Волжанка Среднеахтубинского района, и территорию сельхозпредприятия. Улов оказался солидным. В отдел полиции доставили 74 иностранца, сообщили в УФСБ по региону.

— Семь из них привлечены к административной ответственности. В отношении двух лиц принято решение о выдворении с территории Российской Федерации с закрытием въезда на 5 лет и наложением административного штрафа в размере 2 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, солидные штрафы ждут и руководителей предприятий, где трудились нелегальные мигранты. На работодателей составили четыре административных протокола за незаконное привлечение к труду иностранцев.

Рейды продолжаются.

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