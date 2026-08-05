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Главное об атаках ВСУ на Центральную Россию

За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы восемь регионов Центральной России. В результате этих ударов, а также последствий за прошлые дни погиб один мирный житель, еще 20 человек, в том числе боец самообороны, ранены. Большинство жертв — из Белгородской области. Один человек пострадал в Тульской области, где из-за удара БПЛА загорелся склад Wildberries.

Источник: "Российская газета"

За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы восемь регионов Центральной России. В результате этих ударов, а также последствий за прошлые дни погиб один мирный житель, еще 20 человек, в том числе боец самообороны, ранены. Большинство жертв — из Белгородской области. Один человек пострадал в Тульской области, где из-за удара БПЛА загорелся склад Wildberries.

В Белгородской области погиб один и пострадали 19 человек, сообщил оперштаб региона.

В Белгородском округе погиб один и пострадали пять человек. В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле села Новая Нелидовка 31 июля. В поселке Октябрьский пострадали трое, один мужчина — в тяжелом состоянии. После удара по селу Толоконное госпитализирован мужчина с осколочными ранениями плеча и голени. В селе Никольское мужчина получил слепое осколочное ранение бедра, он отпущен на лечение домой.

В Шебекинском округе пострадали семь человек. В Шебекине ранены пятеро сотрудников МЧС при повторной атаке FPV-дрона на служебный автомобиль, а также госпитализирована женщина в тяжелом состоянии с травматической ампутацией голени. В селе Новая Таволжанка при ударе дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения плеча и спины. Лечение продолжит амбулаторно.

В Грайворонском округе пострадали трое. В селе Смородино женщина получила множественные осколочные ранения тела, а мужчина — осколочные ранения плеча и голени. Оба госпитализированы, пострадавшая — в тяжелом состоянии. В больнице оказана помощь еще одному бойцу «Орлана», который получил акубаротравму при взрыве дрона в хуторе Масычево 2 августа.

В Корочанском округе в селе Подкопаевка две женщины получили акубаротравмы при атаке БПЛА на машину. Обе лечатся дома.

В селе Сергиевка Краснояружского округа мужчина получил множественные ранения головы и спины. Лечение продолжит амбулаторно.

В райцентре Борисовка осколочные ранения получил мужчина при ударе дрона по грузовику. Он госпитализирован.

В девяти муниципалитетах повреждены частные и многоквартирные дома, авто, линии электропередачи, коммерческие объекты, техническое сооружение, хозпостройки, административное здание предприятия, надворные постройки, объект инфраструктуры.

Всего ВСУ атаковали 15 муниципалитетов с помощью как минимум 289 беспилотников и 21 боеприпаса. Еще шесть раз дроны сбрасывали взрывные устройства.

В Тульской области пострадал один человек, рассказал без подробностей губернатор Дмитрий Миляев.

В Алексинском районе из-за падения БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries. Прием поставок на объект ограничен, сообщили в компании. По данным главы региона на 11 утра, пожар локализован, идет проливка конструкций. Превышений вредных веществ в воздухе не выявлено, добавил губернатор.

Еще в трех муниципалитетах повреждены многоэтажки и производственные объекты. Всего в регионе уничтожено 116 беспилотников.

В двух районах Курской области повреждено домовладение и уничтожен автомобиль, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Всего за сутки сбито 123 беспилотника различного типа. Еще 59 раз била артиллерия, а девять раз дроны сбрасывали взрывные устройства.

В Калуге при атаке БПЛА повреждено остекление квартиры, рассказал губернатор Владислав Шапша. Всего в регионе уничтожено 33 беспилотника.

По данным Минобороны РФ, с 4 по 5 августа в России было сбито 779 БПЛА самолетного типа (475 — за ночь, 304 — с 08:00 до 20:00 4 августа). Под удары попали, в том числе, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская и Тульская области.

По информации властей регионов, в Брянской области уничтожен 291 беспилотник, в Орловской — 26, в Воронежской — 22, в Смоленской — три. Пострадавших и разрушений нет.

Липецкие и рязанские власти о последствиях не сообщали.

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