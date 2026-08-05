Главное об атаках ВСУ на Центральную Россию

За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы восемь регионов Центральной России. В результате этих ударов, а также последствий за прошлые дни погиб один мирный житель, еще 20 человек, в том числе боец самообороны, ранены. Большинство жертв — из Белгородской области. Один человек пострадал в Тульской области, где из-за удара БПЛА загорелся склад Wildberries.