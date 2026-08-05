Россия и Белоруссия создают совместный биотехнологический центр

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил России совместно развивать сферу биотехнологий. Об этом он заявил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, который во время визита в Беларусь посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Александр Лукашенко также обратил внимание на важность развития технологий глубокой переработки зерна и подчеркнул, что Беларуси следует сотрудничать с Россией в этом направлении, опираясь на уже имеющийся опыт.