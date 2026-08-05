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Россия и Белоруссия создают совместный биотехнологический центр

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Совместный российско-белорусский научно-практический центр займется подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере биоэкономики, развитием научных компетенций и модернизацией биотехнологической отрасли Союзного государства, сообщил РИА Новости председатель правления Союза биотехнологических компаний («Союзбиотех») Лев Деньгов.

Источник: РИА "Новости"

«Белорусская национальная биотехнологическая корпорация и Завод премиксов № 1 станут площадками для практических изысканий. Также мы начинаем переговоры с национальными академиями наук и ведущими вузами, на базе которых будут проводиться научные исследования. В разработках будут задействованы и студенты. Наши специалисты работают над программой и для школьников с элементами профориентации в области биотехнологий», — сообщил Деньгов.

По его словам, сейчас компании — члены «Союзбиотеха» определяют объем планируемых инвестиций в развитие центра.

«В конечном итоге центр должен стать структурой, обеспечивающей конкурентоспособную динамику развития биотехнологий в Союзном государстве для достижения цели биотехнологического суверенитета обеих стран», — подчеркнул Деньгов.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил России совместно развивать сферу биотехнологий. Об этом он заявил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, который во время визита в Беларусь посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Александр Лукашенко также обратил внимание на важность развития технологий глубокой переработки зерна и подчеркнул, что Беларуси следует сотрудничать с Россией в этом направлении, опираясь на уже имеющийся опыт.

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