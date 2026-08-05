Пермская галерея получила престижную международную архитектурную премию

Площадь нового здания галереи составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз превышает площадь прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе, в котором художественная галерея располагалась с 1932 года. Экспозиционная площадь выросла с четырех постоянных экспозиций до 14 выставочных пространств (4,7 тыс. кв. м). Главным атрибутом музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, в новом здании появились образовательный центр, зал для лекций, реставрационные мастерские, мультимедийный зал, библиотека.