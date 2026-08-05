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Пермская галерея получила престижную международную архитектурную премию

Новое здание Пермской государственной художественной галереи стало лауреатом международной премии International Architecture Awards 2026 в номинации «Музеи и объекты культуры». Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила главный архитектор Пермского края Елена Ермолина. Это престижная мировая премия в сфере архитектуры и градостроительства, учрежденная в 2004 году Чикагским музеем архитектуры и дизайна «Атенеум» и Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований.

Источник: Коммерсантъ

Новое здание Пермской государственной художественной галереи стало лауреатом международной премии International Architecture Awards 2026 в номинации «Музеи и объекты культуры». Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила главный архитектор Пермского края Елена Ермолина. Это престижная мировая премия в сфере архитектуры и градостроительства, учрежденная в 2004 году Чикагским музеем архитектуры и дизайна «Атенеум» и Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований.

Напомним, официальное открытие новой художественной галереи состоялось в конце марта. Здание расположено на территории завода Шпагина. Строительство велось с 2021 года. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную.

Площадь нового здания галереи составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз превышает площадь прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе, в котором художественная галерея располагалась с 1932 года. Экспозиционная площадь выросла с четырех постоянных экспозиций до 14 выставочных пространств (4,7 тыс. кв. м). Главным атрибутом музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, в новом здании появились образовательный центр, зал для лекций, реставрационные мастерские, мультимедийный зал, библиотека.