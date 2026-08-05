Назван самый жаркий месяц в России за всю историю наблюдений

Минувший 2025 год стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений, сообщила Служба по изменению климата Copernicus. Температура воздуха в 2025 году в среднем была на 1,47 °C выше доиндустриального уровня. Это прохладнее, чем в 2023 году, но все равно превышает средние значения. По данным британской метеослужбы HadCRUT5, температура была выше нормы на 1,41 °C. Год оказался лишь чуть менее жарким, чем 2024-й, который признан самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века.