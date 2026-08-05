Назван самый жаркий месяц в России за всю историю наблюдений

Июль 2026 года стал самым теплым в истории метеорологических наблюдений в России, которые длятся с 1891 года, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.
Средняя температура прошедшего месяца превысила прежний рекорд, который был установлен в 2010 году и повторен в 2024 году. Новый максимум сложился за счет высоких температур на востоке Приволжского федерального округа, а также в Уральском и Сибирском округах. На обширной территории этих регионов среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 2−3 градуса и больше, а в Тюменской области отклонение достигло сразу 4 градусов.
При этом рекордная жара охватила только азиатскую часть России. На европейской территории страны июль, наоборот, выдался прохладным, а местами среднемесячная температура воздуха опустилась ниже нормы больше, чем на один градус.
Кроме жары, июль принес обильные дожди сразу в несколько регионов страны. Больше всего осадков выпало в Поволжье, на Урале, в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, а также в Калининградской области — здесь месячное количество влаги превысило обычную норму в 2−2,5 раза.
Жара в июле охватила и другие страны Северного полушария. Средняя температура воздуха в июле 2026 года, если считать с точностью до 0,1 градуса, достигла максимума за всю историю наблюдений и превысила прежний рекорд 2024 года.
Аномальная жара в Европе и других странах.
Июль оказался самым жарким в истории США. В Китае и на севере Африки этот месяц занял второе место по температуре за всю историю наблюдений. Экстремальная жара также затронула Европу и Центральную Азию, где среднемесячная температура превысила норму на 2−4 градуса.
Одновременно продолжает усиливаться природное явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, в этом году может стать самым сильным за последние десятилетия.
Явление Эль-Ниньо стартовало в середине июня. Это климатическое явление, которое характеризуется повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Причиной его являются изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений. Эффект Эль-Ниньо оказывает сильное влияние на глобальный климат, вызывая экстремальные погодные условия, такие как сильные дожди, наводнения, засухи и лесные пожары в различных регионах мира.
Эль-Ниньо может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Затем он сменяется эффектом Ла-Нинья, когда температура поверхности моря в восточной экваториальной части Тихого океана становится ниже нормы на 3−5 °C. В прошлом именно эффект Эль-Ниньо становился причиной самых жарких и засушливых периодов в истории климатических наблюдений.
В июле площадь крупных температурных аномалий на поверхности океана в восточной части Тихого океана (от 2 до 3 градусов и выше) заметно выросла и теперь охватывает побережье Южной Америки от Колумбии до Чили, а также район у побережья Мексики. Линия аномалии в 2 градуса на западе расширилась до 170-го градуса западной долготы. В итоге средняя температура поверхности Тихого океана в Северном полушарии тоже достигла максимума за весь период наблюдений.
Самые жаркие годы в истории.
Минувший 2025 год стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений, сообщила Служба по изменению климата Copernicus. Температура воздуха в 2025 году в среднем была на 1,47 °C выше доиндустриального уровня. Это прохладнее, чем в 2023 году, но все равно превышает средние значения. По данным британской метеослужбы HadCRUT5, температура была выше нормы на 1,41 °C. Год оказался лишь чуть менее жарким, чем 2024-й, который признан самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века.
По данным Copernicus, предельный уровень потепления, 1,5 °C, установленный Парижским соглашением, может быть преодолен уже до конца текущего десятилетия. Это на десять лет раньше, чем предполагалось изначально.
В 2015 году страны подписали Парижское соглашение по климату, в рамках которого договорились удержать повышение температуры ниже 2 по сравнению с доиндустриальной эпохой и стремиться к уровню 1,5 °C. По прогнозам ученых, превышение этого порога приведет к катастрофическим последствиям для климата (экстремальная жара, засухи, повышение уровня Мирового океана, затопление прибрежных территорий). Согласно договору, каждая сторона Парижского соглашения должна разработать план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата и обновлять его каждые пять лет.
Как ранее сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в России глобальное потепление проходит быстрее, чем в среднем в мире. По словам синоптика, в умеренных широтах Евразии средняя температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. Вильфанд также уточнил, что в северных арктических широтах процесс потепления идет еще быстрее — в 3,5 раза, чем в среднем по миру.
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