В поселке Память Парижской Коммуны Нижегородской области провели освещение

Линии наружного освещения протяженностью более 1,7 км провели в поселке Память Парижской Коммуны Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Освещенный участок проходит через весь поселок. Для достижения нормативного уровня освещенности в 10 люкс подрядчик установил 55 семиметровых опор со светильниками мощностью 50 ватт на расстоянии 30−31 метра», — рассказал начальник отдела эксплуатации главного управления автомобильных дорог области Кирилл Шевяков.
Также в этом году в Борском округе смонтируют систему уличного освещения на трех участках — на автодороге Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево и подъезд к деревне Шерстнево от а/д Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. В итоге общая протяженность новых линий освещения составит более 10 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.