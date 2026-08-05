В поселке Память Парижской Коммуны Нижегородской области провели освещение

Также в этом году в Борском округе смонтируют систему уличного освещения на трех участках — на автодороге Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево и подъезд к деревне Шерстнево от а/д Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. В итоге общая протяженность новых линий освещения составит более 10 км.