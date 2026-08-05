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В поселке Память Парижской Коммуны Нижегородской области провели освещение

Протяженность линии составляет более 1700 метров.

Линии наружного освещения протяженностью более 1,7 км провели в поселке Память Парижской Коммуны Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Освещенный участок проходит через весь поселок. Для достижения нормативного уровня освещенности в 10 люкс подрядчик установил 55 семиметровых опор со светильниками мощностью 50 ватт на расстоянии 30−31 метра», — рассказал начальник отдела эксплуатации главного управления автомобильных дорог области Кирилл Шевяков.

Также в этом году в Борском округе смонтируют систему уличного освещения на трех участках — на автодороге Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево и подъезд к деревне Шерстнево от а/д Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. В итоге общая протяженность новых линий освещения составит более 10 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.