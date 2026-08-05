Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области в августе

Ярмарки вакансий позволят соискателям наладить прямой диалог с нанимателями. Граждане, заинтересованные в трудоустройстве, смогут узнать о предложениях работодателей, задать им вопросы об условиях сотрудничества, рассказать о своих навыках и опыте. Также им представится возможность подбора новой профессии и получения информации о переподготовке.