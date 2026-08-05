Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области в августе

В августе на территории региона запланировано проведение ярмарок вакансий. Организатором выступит Нижегородский кадровый центр «Работа России». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства.
Ярмарки вакансий позволят соискателям наладить прямой диалог с нанимателями. Граждане, заинтересованные в трудоустройстве, смогут узнать о предложениях работодателей, задать им вопросы об условиях сотрудничества, рассказать о своих навыках и опыте. Также им представится возможность подбора новой профессии и получения информации о переподготовке.
«Приглашаем жителей региона принять участие в августовских ярмарках вакансий и воспользоваться всеми возможностями для профессионального развития», — обратилась к соискателям и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Стоит отметить, что августовские ярмарки вакансий будут проходить в филиалах кадрового центра по всей области. Также нижегородцев, ищущих работу, ждут отраслевые мероприятия, специализированные встречи для отдельных категорий населения и консультации по теме трудоустройства.
Целая серия ярмарок будет посвящена профессиональной реализации в сфере транспортировки и хранения. Сегодня это направление деятельности в регионе лидирует по потребностям в кадрах — открыто свыше 2000 вакансий.
Напомним, ярмарки вакансий организуют в Нижегородской области в соответствии с целями и задачами национального проекта «Кадры»: его реализацию в 2025 году инициировал глава государства Владимир Путин.