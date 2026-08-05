Артиллерийские снаряды, мины и гранаты взорвали под Воронежем

Взрывотехники уничтожили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в Воронеже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Заявка на ликвидацию поступила от администрации областного центра.
Подрыв провели на специальной площадке в Каширском районе. Расчет региональной аварийно-спасательной службы уничтожил шесть артиллерийских снарядов различных калибров, пять минометных мин и четыре гранаты.
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