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Артиллерийские снаряды, мины и гранаты взорвали под Воронежем

Заявка на ликвидацию поступила от администрации областного центра.

Источник: АиФ Воронеж

Взрывотехники уничтожили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в Воронеже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Заявка на ликвидацию поступила от администрации областного центра.

Подрыв провели на специальной площадке в Каширском районе. Расчет региональной аварийно-спасательной службы уничтожил шесть артиллерийских снарядов различных калибров, пять минометных мин и четыре гранаты.

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