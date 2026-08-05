Под Воронежем отреставрируют дом исторической усадьбы Лосевых-Сомовых

Усадьба была основана в конце XVIII века дворянами Лосевыми. Главный дом в стиле ампир построен в начале XIX века. В середине XIX века владельцами стали богатые дворяне Сомовы, при которых появились флигели, парк и ограда с башнями. После революции усадьбу национализировали, в советские годы дом перестраивали под школу — анфилада исчезла, портик с балконом был утрачен. С 1995 года усадьба является памятником федерального значения, с 2016 года находится в частных руках.