Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП под Комсомольском-на-Амуре

Напомним, авария произошла 5 августа. Автобус, следовавший по маршруту Комсомольск-на-Амуре — посёлок Галичный, съехал в кювет. По данным следствия, травмы получили несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.