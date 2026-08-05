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Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП под Комсомольском-на-Амуре

В аварии с рейсовым автобусом пострадали несколько пассажиров, в том числе ребёнок.

Расследование аварии с рейсовым автобусом под Комсомольском-на-Амуре взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает Информационный центр СК России.

Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО Сергею Белянскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, авария произошла 5 августа. Автобус, следовавший по маршруту Комсомольск-на-Амуре — посёлок Галичный, съехал в кювет. По данным следствия, травмы получили несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.