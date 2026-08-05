Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП под Комсомольском-на-Амуре

Расследование аварии с рейсовым автобусом под Комсомольском-на-Амуре взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает Информационный центр СК России.
Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО Сергею Белянскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах.
Напомним, авария произошла 5 августа. Автобус, следовавший по маршруту Комсомольск-на-Амуре — посёлок Галичный, съехал в кювет. По данным следствия, травмы получили несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.