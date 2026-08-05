В магазине на Полоцкой семейная пара забыла оплатить товар на 13,5 тысячи рублей

«Наша камера зафиксировала неоплату на сумму 13 500 рублей, время — 15:40, — говорит женщина. — Хотели предупредить, если эти люди добровольно не придут в магазин и не оплатят чек, наше руководство будет писать заявление в полицию. Их найдут через банк! У них были оплаты по карте: два чека выбиты, а третья покупка не прошла по терминалу».