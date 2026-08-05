В магазине на Полоцкой семейная пара забыла оплатить товар на 13,5 тысячи рублей

В Калининградском торговом центре на Полоцкой продавцы не досчитались выручки на сумму свыше десяти тысяч рублей. Об этом «Клопс» рассказала сотрудница магазина Марина.
«Наша камера зафиксировала неоплату на сумму 13 500 рублей, время — 15:40, — говорит женщина. — Хотели предупредить, если эти люди добровольно не придут в магазин и не оплатят чек, наше руководство будет писать заявление в полицию. Их найдут через банк! У них были оплаты по карте: два чека выбиты, а третья покупка не прошла по терминалу».
Немолодая пара покупала вещи. Марина уверена: просто не заметить, пусть даже спустя какое-то время, что оплата не прошла, невозможно.
В калининградском ТЦ наглый вор в чёрном стащил бейсболки — такое там происходит регулярно.