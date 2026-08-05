В Вершино-Дарасунском поселке Забайкалья обновили развлекательный центр

Развлекательно-информационный центр в поселке Вершино-Дарасунском Забайкальского края отремонтировали при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Тунгокоченского муниципального округа.
В ходе работ специалисты полностью заменили кровлю, оконные и дверные блоки, обновили фасад здания. Также там смонтировали современную систему отопления и электропроводку, а еще выполнили отделку внутренних помещений. Сейчас ведется подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию. В сообщении напомнили, что на базе центра работают 10 клубных формирований, в том числе по рукоделию, театральному мастерству и вокалу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.