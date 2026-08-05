В Вершино-Дарасунском поселке Забайкалья обновили развлекательный центр

В ходе работ специалисты полностью заменили кровлю, оконные и дверные блоки, обновили фасад здания. Также там смонтировали современную систему отопления и электропроводку, а еще выполнили отделку внутренних помещений. Сейчас ведется подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию. В сообщении напомнили, что на базе центра работают 10 клубных формирований, в том числе по рукоделию, театральному мастерству и вокалу.