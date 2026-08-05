Прокурором Свердловского района Красноярска стал Владимир Плотников

Новым прокурором красноярского Свердловского района стал Владимир Плотников. Он назначен приказом Генерального прокурора РФ. Деятельность районного надзорного ведомства должна акцентироваться прежде всего на сфере ЖКХ, исполнении бюджетных контрактов, защите прав трудящихся и предпринимателей, борьбе с легализацией незаконной миграции и т. д. Такие задачи поставил главный прокурор региона Роман Тютюник. Владимир Плотников получил образование по специальности «Юриспруденция» в Красноярском государственном аграрном университете. Службу начинал в органах МВД, затем работал в подразделениях Следственного комитета. В органах прокуратуры — с 2008 года. Начинал с должности помощника и заместителя Канского межрайонного прокурора. С 2020 года возглавлял отдел в краевой прокуратуре. В число задач Владимира Плотникова на новом посту входит, кроме уже перечисленных задач, также контроль исполнения судебных решений о сносе незаконных ограждений на берегу Базаихи, надзор за соблюдением природоохранного законодательства на других территориях района. Также предстоит проанализировать причины увеличения числа тяжких преступлений, усилить борьбу с дистанционным мошенничеством.