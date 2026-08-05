Время ожидания на границе с Польшей сократилось до трех часов

Ситуация перед российским пунктом пропуска МАПП Мамоново-2 на въезд в Калининградскую область из Польши стабилизировалась. По состоянию на 10:00 5 августа время ожидания на польско-российском участке границы сократилось до трех часов. Это в шесть раз меньше, чем в понедельник, 3 августа, когда очередь на въезд достигала 18−19 часов. Причиной многодневных…