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Время ожидания на границе с Польшей сократилось до трех часов

Ситуация перед российским пунктом пропуска МАПП Мамоново-2 на въезд в Калининградскую область из Польши стабилизировалась. По состоянию на 10:00 5 августа время ожидания на польско-российском участке границы сократилось до трех часов. Это в шесть раз меньше, чем в понедельник, 3 августа, когда очередь на въезд достигала 18−19 часов. Причиной многодневных…

Источник: Янтарный край

Ситуация перед российским пунктом пропуска МАПП Мамоново-2 на въезд в Калининградскую область из Польши стабилизировалась. По состоянию на 10:00 5 августа время ожидания на польско-российском участке границы сократилось до трех часов. Это в шесть раз меньше, чем в понедельник, 3 августа, когда очередь на въезд достигала 18−19 часов.

Причиной многодневных заторов стало усиление пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне — польском пункте пропуска Гжехотки. Как пояснили в Калининградской областной таможне, польские службы выборочно направляли автомобили в боксы углубленного досмотра, особенно путешественников с большим количеством вещей. Процедура занимала несколько часов. При этом калининградские таможенники работали в штатном режиме, оформление на МАПП Мамоново-2 и МАПП Чернышевское проходило без задержек, были задействованы все полосы.

Всплеск пассажиропотока на польско-российском направлении связан с началом летних каникул в Германии, где в понедельник, 3 августа, начались каникулы в нескольких землях. Основной поток составили русскоязычные немцы, направляющиеся к родственникам в Россию. В пиковый период водители пытались объезжать затор через МАПП Багратионовск и МАПП Чернышевское, где очередей практически не было.

К утру 4 августа время ожидания сократилось до 16 часов, а к вечеру того же дня — до 8−9 часов. За сутки через пограничный переход в Калининградскую область въехало 205 легковых автомобилей, в обратном направлении — 183 машины. Стабилизация произошла после нормализации работы польских пограничных и таможенных служб.