Львы сделают неожиданный выбор, а Рыбы увидят ситуацию без иллюзий: таро-расклад на среду, 5 августа

Львам предстоит отказаться от варианта, который ещё недавно казался единственно верным, а Рыбы смогут увидеть истинную причину событий, долго остававшихся непонятными. «Клопс» публикует расклад на картах таро для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Отшельник перевёрнутая): говорит о вашем неожиданном желании выйти из эмоциональной изоляции. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает удачное сотрудничество, благодаря которому задача решится быстрее, чем ожидалось. Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на то, что тревожные мысли могут оказаться сильнее реальных причин для беспокойства.
Телец.
Любовь (Колесо Фортуны): обещает случайное совпадение, которое способно изменить отношение к человеку или свести с тем, кого давно не было в вашей жизни. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): говорит о том, что не вся новая информация окажется полезной. Стоит перепроверять детали. Здоровье (Король Жезлов): символизирует прилив сил, который лучше направить на физическую активность, а не на переработки.
Близнецы.
Любовь (Четвёрка Кубков перевёрнутая): предрекает шанс заметить человека, которого вы раньше по каким-то причинам не воспринимали всерьёз. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на возможность избежать серьёзной ошибки благодаря своевременному решению. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о пользе консультации или помощи, которую не стоит откладывать.
Рак.
Любовь (Рыцарь Мечей): обещает откровенный разговор, который начнётся неожиданно, но поможет снять давнее напряжение. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует день, когда придётся быстро переключаться между несколькими задачами. Здоровье (Императрица): отличное самочувствие.
Лев.
Любовь (Двойка Жезлов перевёрнутая): говорит о решении отказаться от ожидания и действовать здесь и сейчас. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): предрекает большое количество предложений, среди которых лишь одно действительно окажется перспективным. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом.
Дева.
Любовь (Король Мечей): обещает разговор без лишних эмоций, после которого станет ясно, чего на самом деле хочет партнёр. Профессиональная сфера (Туз Кубков): символизирует появление проекта, который неожиданно вернёт интерес к работе. Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о постепенном улучшении самочувствия после периода слабости или усталости.
Весы.
Любовь (Девятка Жезлов): предрекает осторожность в чувствах. Прошлый опыт ещё влияет на решения, но постепенно доверие начнёт возвращаться. Профессиональная сфера (Звезда): указывает на идею, которая сначала покажется слишком смелой, но вскоре получит поддержку. Здоровье (Четвёрка Мечей): советует дать себе полноценную передышку.
Скорпион.
Любовь (Мир): обещает ощущение завершённости — вопрос, который долго не давал покоя, наконец потеряет свою значимость. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о возможности избежать ненужной конкуренции и сосредоточиться на собственных целях. Здоровье (Рыцарь Кубков): символизирует улучшение эмоционального состояния, которое благоприятно скажется и на самочувствии.
Стрелец.
Любовь (Луна перевёрнутая): предрекает исчезновение сомнений, которые долго мешали сделать выбор. Профессиональная сфера (Колесница): указывает на стремительное развитие событий, где медлить уже не получится. Здоровье (Десятка Пентаклей): говорит о пользе привычного режима и стабильного образа жизни.
Козерог.
Любовь (Паж Кубков): обещает неожиданное проявление симпатии со стороны человека, который обычно скрывает эмоции. Профессиональная сфера (Повешенный): символизирует вынужденную паузу, которая позже окажется полезнее поспешных действий. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Водолей.
Любовь (Пятёрка Мечей перевёрнутая): говорит о готовности прекратить затянувшийся спор и перестать выяснять, кто был прав. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает результат, который позволит почувствовать большую независимость. Здоровье (Королева Кубков): указывает на необходимость уделить внимание качеству сна.
Рыбы.
Любовь (Луна): обещает момент, когда интуиция подскажет больше, чем чужие слова. Не исключено, что станет понятен скрытый смысл недавнего поступка близкого человека. Профессиональная сфера (Суд): символизирует возвращение к вопросу, который вы считали окончательно закрытым. На этот раз удастся поставить в нём точку. Здоровье (Тройка Жезлов): говорит о постепенном восстановлении сил и ощущении, что энергии становится больше.