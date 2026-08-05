Львы сделают неожиданный выбор, а Рыбы увидят ситуацию без иллюзий: таро-расклад на среду, 5 августа

Любовь (Колесо Фортуны): обещает случайное совпадение, которое способно изменить отношение к человеку или свести с тем, кого давно не было в вашей жизни. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): говорит о том, что не вся новая информация окажется полезной. Стоит перепроверять детали. Здоровье (Король Жезлов): символизирует прилив сил, который лучше направить на физическую активность, а не на переработки.