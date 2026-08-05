В Волгограде благоустроят территорию по улице Профсоюзной

Сейчас в пешеходной зоне на месте старого асфальта специалисты укладывают плитку, также там высаживают новые деревья. Еще в ходе работ предусмотрено уложить газон и смонтировать систему автоматического полива, обустроить линии электроснабжения для уличного освещения, установить видеонаблюдение, скамейки и урны. Полностью обновить территорию должны осенью этого года.