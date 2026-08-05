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В Волгограде благоустроят территорию по улице Профсоюзной

Сейчас там укладывают плитку и высаживают новые деревья.

Общественное пространство по улице Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в областном комитете жилищно-коммунального хозяйства.

Работы проводят в два этапа. Первый участок расположен в границах улиц Социалистической и Симбирской, второй — это сквер между Рабоче-Крестьянской улицей и Социалистической.

Сейчас в пешеходной зоне на месте старого асфальта специалисты укладывают плитку, также там высаживают новые деревья. Еще в ходе работ предусмотрено уложить газон и смонтировать систему автоматического полива, обустроить линии электроснабжения для уличного освещения, установить видеонаблюдение, скамейки и урны. Полностью обновить территорию должны осенью этого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.