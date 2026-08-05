В Волгограде благоустроят территорию по улице Профсоюзной

Общественное пространство по улице Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в областном комитете жилищно-коммунального хозяйства.
Работы проводят в два этапа. Первый участок расположен в границах улиц Социалистической и Симбирской, второй — это сквер между Рабоче-Крестьянской улицей и Социалистической.
Сейчас в пешеходной зоне на месте старого асфальта специалисты укладывают плитку, также там высаживают новые деревья. Еще в ходе работ предусмотрено уложить газон и смонтировать систему автоматического полива, обустроить линии электроснабжения для уличного освещения, установить видеонаблюдение, скамейки и урны. Полностью обновить территорию должны осенью этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.