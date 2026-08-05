В Орехово-Зуевском округе Подмосковья расчистили пруд на реке Дрезне

Пруд на реке Дрезне расчистили в Орехово-Зуевском городском округе Московской области, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона. Работы провели при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Специалисты расчистили акваторию от мусора и излишней растительности, ликвидировали аварийно-опасные деревья. Работы провели на площади 2,2 гектара.
В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области отметили, что в муниципалитете также расчищают озеро Бам. В порядок приведут территорию площадью 3,62 га. А всего в этом году в Московской области планируют расчистить 39 водных объектов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.