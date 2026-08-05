Бизнес Южного Урала приглашают на продовольственную выставку в Казахстан

Представителей малого и среднего бизнеса Челябинской области приглашают принять участие в Центрально-Азиатской международной выставке пищевой промышленности FoodExpo Qazaqstan в Алма-Ате, сообщили в министерстве международного и межрегионального сотрудничества региона. Развитие международного сотрудничества соответствует целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Событие пройдет 11−13 ноября. Программой предусмотрены деловые встречи, конкурсы-дегустации, отраслевые сессии. На выставке презентуют продукты питания и напитки, ингредиенты и сельскохозяйственную продукцию, кондитерские изделия и бакалею, технологии производства и разработки в сфере пищевой промышленности, оборудование, упаковку, маркировку и полиграфию.
Господдержка позволит бизнесу принять участие в мероприятии бесплатно, без затрат на застройку коллективного стенда, оплату аренды выставочной площадки и регистрационного сбора. Предприятия несут расходы только на командирование сотрудников.
Подача заявок продлится до 7 октября. Зарегистрироваться и скачать пакет документов можно по ссылке. Предоставить оригиналы необходимо в Агентство международного сотрудничества Челябинской области по адресу: город Челябинск, улица Труда, дом 84 (6 этаж, кабинет 7). По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7 (351) 247−44−07.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.