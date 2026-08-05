Первый резидент нижегородской ОЭЗ использовал знак «Сделано в Кулибине»

В ведомстве также рассказали о преимуществах быть резидентом ОЭЗ. Например, можно снизить налоговую ставку на прибыль. Это позволяют преференциальные условия. Так, с 25% до 2% первые пять лет, до 5% — следующие пять лет и до 14,5% — в последующие годы. Также резиденты могут освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.