В филиале фонда «Защитники Отечества» по Красноярскому краю прошёл обучающий семинар для социальных координаторов

Ключевым спикером семинара стала президент Нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич. Она подробно рассказала о важных нюансах предоставления льгот участникам специальной военной операции и членам их семей — в частности, речь шла о порядке оформления доверенностей и особенностях вступления в наследство. Светлана Зылевич разъяснила актуальные правовые нормы, типичные ситуации и способы поддержки заявителей, чтобы социальные координаторы могли грамотно консультировать заявителей и помогать им избегать лишних сложностей.