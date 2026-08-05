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В филиале фонда «Защитники Отечества» по Красноярскому краю прошёл обучающий семинар для социальных координаторов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи — это позволило охватить специалистов из разных территорий региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи — это позволило охватить специалистов из разных территорий региона.

Ключевым спикером семинара стала президент Нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич. Она подробно рассказала о важных нюансах предоставления льгот участникам специальной военной операции и членам их семей — в частности, речь шла о порядке оформления доверенностей и особенностях вступления в наследство. Светлана Зылевич разъяснила актуальные правовые нормы, типичные ситуации и способы поддержки заявителей, чтобы социальные координаторы могли грамотно консультировать заявителей и помогать им избегать лишних сложностей.

Отметим, что между филиалом фонда «Защитники Отечества» и Нотариальной палатой Красноярского края заключено соглашение о сотрудничестве. Такая совместная работа позволяет выстраивать чёткие алгоритмы взаимодействия и обеспечивать ветеранам и их семьям своевременную и квалифицированную помощь, отметили в фонде.