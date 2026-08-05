На улице Киевской в Калининграде заканчивают ремонт фасада довоенного дома

На улице Киевской в Калининграда заканчивают ремонт довоенного дома. Специалисты практически завершили фасадные работы. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального Фонда капитального ремонта.
Киевская, 121−123 — фасад уже практически готов. Оштукатурили стены, восстановили обрамления окон, облицевали цоколь плиткой и установили новые двери. Сейчас оформляем откосы на входных порталах, — сообщили в организации.
Дом на улице Киевской, 121−123 построили до 1945 года. Его общая площадь составляет 990 квадратных метров.
Капитальным ремонтом фасада занимается ООО «СК Стандарт». В феврале с компанией заключили контракт на 13,7 миллиона рублей.
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