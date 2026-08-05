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Мать летчика просит усилить поиски пропавшего самолета в Иркутской области

Женщина считает, что задействовано недостаточно сил, а время уходит.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжаются поиски самолёта Cessna 182, пропавшего 3 августа в Бодайбинском районе.

Мать одного из членов экипажа, а именно, лётчика-наблюдателя Мамского авиаотделения, обратилась к общественности и ответственным ведомствам с просьбой усилить поисковые мероприятия.

Женщина выразила обеспокоенность тем, что, по её информации, не все обещанные средства задействованы. В частности, речь идёт о самолёте Ан-26 и вертолёте с борта Братска, оснащённом специальным поисковым оборудованием.

Ранее сообщалось, что к поискам привлечены вертолёт авиакомпании «Ангара» и самолёт Ан-26, координацию ведёт Росавиация.

В Следственном комитете России рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка в результате отклонения от маршрута.

Мать летчика призвала ускорить привлечение всех запланированных сил и средств, подчеркнув, что время в таких ситуациях играет решающую роль.