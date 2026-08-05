Мать летчика просит усилить поиски пропавшего самолета в Иркутской области

В Иркутской области продолжаются поиски самолёта Cessna 182, пропавшего 3 августа в Бодайбинском районе.
Мать одного из членов экипажа, а именно, лётчика-наблюдателя Мамского авиаотделения, обратилась к общественности и ответственным ведомствам с просьбой усилить поисковые мероприятия.
Женщина выразила обеспокоенность тем, что, по её информации, не все обещанные средства задействованы. В частности, речь идёт о самолёте Ан-26 и вертолёте с борта Братска, оснащённом специальным поисковым оборудованием.
Ранее сообщалось, что к поискам привлечены вертолёт авиакомпании «Ангара» и самолёт Ан-26, координацию ведёт Росавиация.
В Следственном комитете России рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка в результате отклонения от маршрута.
Мать летчика призвала ускорить привлечение всех запланированных сил и средств, подчеркнув, что время в таких ситуациях играет решающую роль.