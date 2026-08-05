Число хищений через банкоматы выросло в 76 раз в Нижегородской области

Динамика нарушений выглядит особенно тревожно: по сравнению с первым кварталом количество случаев выросло в 2,2 раза, а в годовом выражении — в 76 раз. Объём хищений во втором квартале достиг 252,3 миллиона рублей — это больше, чем 214,4 миллиона рублей, зафиксированных в первом квартале. Для сравнения: в прошлом году средний объём хищений за квартал составлял порядка 99 миллионов рублей.