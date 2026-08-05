Число хищений через банкоматы выросло в 76 раз в Нижегородской области

Центробанк РФ зафиксировал резкий рост мошеннических операций через банкоматы во втором квартале текущего года. Число таких инцидентов превзошло совокупный показатель за весь 2025 год. Об этом сообщила «Российская газета».
Динамика нарушений выглядит особенно тревожно: по сравнению с первым кварталом количество случаев выросло в 2,2 раза, а в годовом выражении — в 76 раз. Объём хищений во втором квартале достиг 252,3 миллиона рублей — это больше, чем 214,4 миллиона рублей, зафиксированных в первом квартале. Для сравнения: в прошлом году средний объём хищений за квартал составлял порядка 99 миллионов рублей.
В Центробанке подобные действия относят к транзакциям, проведённым без согласия клиента. Схема отличается от типичного снятия средств: в этих случаях люди по указанию аферистов повторно вносят наличные на указанные ими счета либо переводят имеющиеся у них деньги.
Ранее число преступлений в Нижегородской области уменьшилась на 19%.