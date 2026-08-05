Достал, но не списал: суд простил омского выпускника, пойманного на ЕГЭ со шпаргалкой

На выпускника составили протокол по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации). В суде молодой человек полностью признал вину. Он объяснил свой поступок сильным волнением и стрессом, сказал, что знал о последствиях, и подписал акт о наличии факта использования справочного материала. Результаты его экзамена были аннулированы государственной комиссией, однако право на пересдачу в резервные дни текущего года за ним сохранилось.