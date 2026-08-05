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Достал, но не списал: суд простил омского выпускника, пойманного на ЕГЭ со шпаргалкой

В Омской области суд рассмотрел неординарное административное дело о шпаргалке.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области суд рассмотрел дело в отношении выпускника, который попытался воспользоваться справочными материалами во время сдачи Единого государственного экзамена. Несмотря на доказанный факт нарушения, школьник избежал штрафа. Подробности рассказали в пресс-службе судов Омской области.

Инцидент произошел 4 июня 2026 года в Полтавском лицее на ЕГЭ по русскому языку. Во время экзамена учащийся достал письменную заметку и положил её на стол среди официальных бланков. Маневр заметили общественный наблюдатель и организаторы, а факт нарушения подтвердился после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

На выпускника составили протокол по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации). В суде молодой человек полностью признал вину. Он объяснил свой поступок сильным волнением и стрессом, сказал, что знал о последствиях, и подписал акт о наличии факта использования справочного материала. Результаты его экзамена были аннулированы государственной комиссией, однако право на пересдачу в резервные дни текущего года за ним сохранилось.

Изучив материалы дела, мировой судья судебного участка № 25 Полтавского района пришел к интересному выводу. Формально в действиях выпускника есть состав правонарушения, однако суд применил статью 2.9 КоАП РФ («Малозначительность»). Учитывая раскаяние подростка, признание вины и отсутствие негативных последствий, производство по делу было прекращено. Вместо административного штрафа суд ограничился устным замечанием.