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Водителям запретят разворот около поста ДПС на трассе Нижний Новгород — Кстово

Сейчас там устанавливают барьерные ограждения, которые полностью исключат возможность левого поворота и разворота.

Источник: Нижегородская правда

На участке трассы «Нижний Новгород — Кстово» в районе бывшего поста ДПС автомобилистам запретят разворачиваться. Сейчас там устанавливают барьерные ограждения, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, на этом участке происходит большое число аварий. При большом потоке машин и высокой скорости движения именно развороты в этом месте становятся основной из главных причин ДТП. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции потребовали запретить совершать такой маневр на участке.

Специалисты провели моделирование транспортных потоков. Компьютерная модель показала: единственный способ кардинально снизить аварийность — разделить встречные потоки ограждениями и полностью исключить левые повороты и развороты на опасном участке. Это позволит повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность участка.

Где теперь разворачиваться автомобилистам?

Если вы двигаетесь из Нижнего Новгорода в сторону Кстова — единственный легальный и безопасный разворот обратно в Нижний сейчас организован после виадука в районе Старокстовского кладбища. Это полноценная развязка без риска для жизни.

Если вы едете из Кстова в сторону Нижнего Новгорода — развернуться можно на транспортной развязке у деревни Опалиха. Там есть нормальные условия для маневра.

Сейчас перепробег при необходимости движения в сторону Кстова составляет 1,35 км, а в сторону Нижнего Новгорода — 5,88 км.

«Приносим извинения за неудобства и просим отнестись с пониманием: специалисты выбирают не кратчайший путь, а самый безопасный», — пояснили в минтрансе региона.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ограничение остановки и стоянки ввели на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.