Водителям запретят разворот около поста ДПС на трассе Нижний Новгород — Кстово

Как пояснили в ведомстве, на этом участке происходит большое число аварий. При большом потоке машин и высокой скорости движения именно развороты в этом месте становятся основной из главных причин ДТП. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции потребовали запретить совершать такой маневр на участке.