Григорий Лепс отменил свои выступления в Феодосии и Ялте

Народный артист России Григорий Лепс отменил концерты в Феодосии и Ялте, запланированные на август 2026 года. Выступления не состоятся до лета 2027 года из-за сложной ситуации в регионе, в том числе проблем с электроснабжением, сообщил артист в своих социальных сетях.