Григорий Лепс отменил свои выступления в Феодосии и Ялте

Концерты должны были пройти 11 августа в Феодосии и 12 августа в Ялте. Лепс принес извинения зрителям за неудобства и пообещал вернуться с выступлениями следующим летом.
К моменту отмены мероприятий были проданы билеты на сумму около 38,45 млн рублей. В Феодосии объем продаж составил примерно 7,63 млн рублей, в Ялте — более 16,06 млн рублей.
Всего в рамках запланированного концертного тура, включавшего также выступления в Сочи, Ростове-на-Дону и Воронеже, артист мог получить выручку порядка 83,2 млн рублей.